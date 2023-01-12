Kalandar nedir? Kalandar ne zaman başlıyor? Kalandar gecesi ne yapılır?

Kalandar nedir? Kalandar ne zaman başlıyor? Vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rumi Takvim'in ilk ayıdır. Kalandar'ın birinci günü, Miladi Takvim'e göre Ocak ayına tekabül eder. Özellikle Trabzon başta olmak üzere, Karadeniz Bölgesinin birçok ilinde bu gecenin önemi büyüktür. Peki, Kalandar nedir? Kalandar ne zaman kutlanır? Kalandar gecesi ne yapılır? Kalandar gecesi Rum geleneği mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kalandar, Rumi Takvim'in ilk ayıdır. Kalandar'ın birinci günü, Miladi Takvim'e göre Ocak ayına tekabül eder. Özellikle Trabzon başta olmak üzere, Karadeniz Bölgesinin birçok ilinde bu gecenin önemi büyüktür. Peki, Kalandar nedir? Kalandar ne zaman kutlanır? Kalandar gecesi ne yapılır? Kalandar gecesi Rum geleneği mi? Detaylar haberimizde...

Kalandar kutlamaları asırlar ötesinden gelen kadim bir gelenektir. Tarihsel ve kültürel öneme sahip olup halkın en sevilen eğlencesidir. Günümüzdeki karşılığı "yılbaşı gecesi" kutlamasıdır.

KALANDAR NEDİR?

Kalandar, Rumi Takvim'in ilk ayıdır. Kalandar'ın birinci günü, Miladi Takvim'e göre Ocak ayının 14. gününe tekabül eder. Karadeniz Bölgesinde, özellikle Trabzon ve Gümüşhane illerinde bu gecenin ayrı bir önemi vardır. Geleneksel olarak bu gecede çocuklar dışarı çıkar ve evleri dolaşmaya başlarlar. Ellerindeki poşetleri evlerin kapısına koyup zile bastıktan sonra ev ahalisinin poşetin içine koyacakları hediyeleri beklerler ve bu sırada da bazı maniler söylerler. Ermeni folkloruna Kağant adıyla geçen gelenek, Ermenilerden Dersim Kürtleri ve bazı Zaza aşiretlerince de "gağant" adıyla benimsenmiş olup benzer eğlence ve törenlerle kutlanmaktadır. Kalandar ayının ilk günü eve giren kişinin uğur getireceğine inanıldığından zengin ve temiz giyimli kişilerin eve girmesi beklenmektedir.

KALANDAR GECESİ RUM GELENEĞ Mİ?

Bölge halkları arasında yılın ilk günü ve yılın ilk ayı için kullanılan "kalandar"ın özellikle Rumlar ve Gürcüler aracılığıyla söz konusu coğrafyada kadim bir geleneğin yansıması olarak yaygınlık gösterir.

KALANDAR NE ZAMAN KUTLANIR?

Kalandar, Karadeniz bölgesine ait olan bir geleneğin ismi olmaktadır. Bu gelenek Ocak ayının 13'ünü 14. gecesine bağlayan gün kutlanmaktadır. Bu geleneğe göre Kalandar'ın ilk gününde kimsenin evine gidilmez ve eve ilk gelen kişinin de uğurlu kimse olduğu düşünülmektedir

KALENDAR ANLAMI NEDİR?

Kalandar, Trabzon ve çevresinde miladi takvime göre 14 Ocak'a denk gelen yılın ilk gününü yerel takvimde yılın ilk ayı olan Ocak ayını tanımlamak için kullanılan terim olarak biliniyor.

KALENDAR GECESİ NE YAPILIR?

Özellikle Trabzon başta olmak üzere, Karadeniz Bölgesinin birçok ilinde bu gecenin önemi büyüktür. Geleneksel olarak bu gecede çocuklar dışarıya çıkarak, evleri dolaşırlar. Ellerindeki poşetleri evlerin kapısına bırakıp zile basan çocuklar, ev halkının poşetin içine koyacağı hediyeleri beklerle ve bu sırada mani söylerler.