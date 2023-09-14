Kalamar tarifi! MasterChef Kalamar nasıl yapılır?

Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kalamar ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kalamar nasıl yapılır? Kalamar nedir? Kalamar nasıl yapılır, Kalamar yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kalamar yapıldı, evde klasik Kalamar yapıldı! İşte en güzel Kalamar!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kalamar hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kalamar hazırladı. Peki, Kalamar nedir? Kalamar nasıl yapılır? Kalamar nedir?

KALAMAR TARİFİ!

• Yarım kg. kalamar

• 1 şişe maden suyu

• 1 çay bardağı beyaz un

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı karbonat

• kızartmak için sıvı yağ

1 Öncelikle Kalamarları balıkçınıza temizletin ve halka halka doğrayın ya da doğranmasını sağlayın. Ardından sudan geçirin.

2 Geniş bir kasenin içine kalamarları koyun. Üstüne karbonat ve maden suyu ekleyin. Elinizle yoğurur gibi, sıkıp bırakarak tüm kalamarları yumuşatın. Zaman geçtikçe ilk ana göre kalamarların yumuşadığını göreceksiniz. Uzun bir süre bu işlemi yapın.

3 Hazırlanan yoğurduğunuz, marine ettiğiniz kalamarların üstünü streçle kapatıp buzdolabında en az 3 saat buzdolabında bekletin.

4 Daha sonra Un ve tuzu karıştırın. Buzdolabından çıkardığınız kalamarları una batırın her tarafını unla bulayın.

5 Kızartma tencerenizin içine sıvı yağı koyun. Ve kızdırın. Çok kızgın olmalı. Kızgın yağın içinde kalamarları kızartın. Kızaran kalamarları kağıt havlu üzerine alıp süzdürün. Servis tabağına koyun. Tarator sosla servis edin.