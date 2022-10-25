Kal fragmanı yayınlandı mı? Netflix Kal ne zaman başlıyor? Dilan Çiçek Deniz dizisi fragmanı yayınlandı mı?
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Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz'in ve Burak Deniz'in yer aldığı Kal dizisi, Netflix platformunda yayınlanacak. Sevilen ikilinin tekrar yeni bir proje ile buluşuyor olması hayranlarını heyecanlandırdı. Şimdi ise merakla Kal fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, Kal fragmanı yayınlandı mı? Netflix Kal ne zaman başlıyor? Dilan Çiçek Deniz dizisi fragmanı yayınlandı mı?
Netflix Kal ne zaman başlıyor? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor.Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz'in ve Burak Deniz'in yer aldığı Kal dizisi, Netflix platformunda yayınlanacak. Dizinin ilk fragmanı ise Netflix tarafından yayınlandı. Diziseverler ise Kal fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyordu. Kal dizisinin ilk fragmanı haberimizde yer alıyor. İşte Kal dizisinin ilk fragmanı!
Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz'in ve Burak Deniz'in yer aldığı Kal dizisİ ilk fragmanını yayınlandı.
Netflix yapımı olan Kal dizisi 11 Kasım tarihinde izleyici ile buluşacak.
- Burak Deniz
- Dilan Çiçek Deniz
- Ceyda Düvenci
- Berrak Tüzünataç
- Şükran Ovalı
- Ersin Arıcı
- Dolunay Soysert