Kal fragmanı yayınlandı mı? Netflix Kal ne zaman başlıyor? Dilan Çiçek Deniz dizisi fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz'in ve Burak Deniz'in yer aldığı Kal dizisi, Netflix platformunda yayınlanacak. Sevilen ikilinin tekrar yeni bir proje ile buluşuyor olması hayranlarını heyecanlandırdı. Şimdi ise merakla Kal fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, Kal fragmanı yayınlandı mı? Netflix Kal ne zaman başlıyor? Dilan Çiçek Deniz dizisi fragmanı yayınlandı mı?