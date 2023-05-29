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Kakofoni ne demek? TDK'ya göre Kakofoni nedir, ne anlama geliyor? Kakofoni nedir, ne demektir?

Kakofoni ne demek? TDK'ya göre Kakofoni nedir, ne anlama geliyor? Kakofoni nedir, ne demektir?

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Kakofoni kelimesinin anlamı merak edildi. Vatandaşlar, Kakofoni ne demek? TDK'ya göre Kakofoni nedir, ne anlama geliyor? Kakofoni nedir? merak etti. Peki, Kakofoni ne anlama geliyor? Kakofoni ne demektir? Kakofoni kelimesinin manası nedir? İşte detaylar...

Kakofoni anlamı ne demek merak ediliyor. TDK'ya göre Kakofoni anlamı nedir? Sözlükte Kakofoni kelimesi geçiyor mu? Kakofoni ne demek? TDK'ya göre Kakofoni nedir, ne anlama geliyor? Kakofoni nedir? Ayrıntılar sizlerle...

KAKOFONİ NE DEMEK?

Kakofoni "kakışma" anlamına gelmektedir. Kakofoni'nin diğer anlamları "Ses kakışması, ses uyumsuzluğu", "Kulağa hoş gelmeyen ses", "Ahenksizlik", "Akortsuzluğun sık sık olması" demektir.

TDK'YA GÖRE KAKOFONİ NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre Kakofoni kelimesi "Ses uyumsuzluğu." anlamına gelmektedir.

Kakofoni ne demek? TDK'ya göre Kakofoni nedir, ne anlama geliyor? Kakofoni nedir, ne demektir?

Kakofoni TDK anlamı : Ses uyumsuzluğu

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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