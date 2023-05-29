Kakofoni ne demek? TDK'ya göre Kakofoni nedir, ne anlama geliyor? Kakofoni nedir, ne demektir?

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KAKOFONİ NE DEMEK?

Kakofoni "kakışma" anlamına gelmektedir. Kakofoni'nin diğer anlamları "Ses kakışması, ses uyumsuzluğu", "Kulağa hoş gelmeyen ses", "Ahenksizlik", "Akortsuzluğun sık sık olması" demektir.

TDK'YA GÖRE KAKOFONİ NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre Kakofoni kelimesi "Ses uyumsuzluğu." anlamına gelmektedir.

Kakofoni TDK anlamı : Ses uyumsuzluğu