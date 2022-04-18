Kakaolu Islak Kek Nasıl Yapılır? Kolay Islak Kek Tarifi Nasıl Yapılır? Kakaolu ıslak kek tarifi nefis yemek tarifleri!

Günümüzde kakaolu ıslak kek tarifinden, kolay ıslak kek tarifine kadar pek ıslak kek tarifi bulunuyor. Kişinin seçimine göre ve elinde olan zamana göre dilediği zaman ıslak kek tariflerinden birini yapabilir. Bir de canımız çok fazla ıslak kek istiyor ise bir anda kendimizi mutfakta görebiliriz. Peki, merak edilen Kakaolu Islak Kek Nasıl Yapılır? Kolay Islak Kek Tarifi Nasıl Yapılır? En kolay ve pratik ıslak kek tarifleri nelerdir? Kakaolu ıslak kek tarifi malzemeleri neler? İşte tüm ıslak kek tarifleri sizlerle...

KAKAOLU ISLAK KEK NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

- 3 yumurta

- 2 yk kakao

- 1 sb toz şeker

- 1 sb süt

- 1 sb ayçiçek yağı

- 1 sb un ve 2 yemek kaşığı daha un

- 1 p vanilya

- 1 p kabartma tozu

So Su için gerekli malzemeler;

- 1 sb süt

- 1 sb toz şeker

- 4 yk kakao

- 1 sb sıvı yağ

- Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı;

- Derin bir kabın içerisine şeker ve yumurta eklenir ve şeker eriyip kıvam alana kadar iyice çırpılır.

- Kıvam haline gelen karışıma süt ve sıvı yağ ilave edilir. Çırpmaya devam edilir.

- Karışımı içerisine vanilya eklenir ve iyice çırpılır.

- Karışıma ile edilecek kabartma tozu, kakao ve un süzgeçten geçirilerek, elde edilen karışıma eklenir.

- Kıvamının daha iyi olması için tekrar çırpılır.

- Fırın 180 dereceye getirilir ve tepsinin tüm iç kısmı sıvı yağ ile yağlanır.

- Karışım tepsiye konulduktan sonra 30 dk pişmesi için fırına yerleştirilir.

- Ardından keki ıslatmak amacıyla tencerenin içerisinesos için ayrılan toz şekeri ve süt eklenir.

- Daha sonra sıvı yağ eklenir.

- Tuz ve kakao karıştırılarak kaynatılır. (bir tutam kadar tuz olacak)

- Kaynayan karışım ocaktan alınır.

- Kek piştikten sonra fırından alını ve elde edilen sos tepsinin üzerine dökülerek, kekin so Su çekmesi beklenir.

- Kek, so Su iyice çektikten sonra dilerseniz üzerine file badem ekleyerek servis edebilirsiniz.

- Afiyet olsun.

KOLAY ISLAK KEK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

- 2 yumurta

- 1 sb un

- 1 sb toz şeker

- 1 sb süt

- 2 yk kakao

- Yarım sb sıvı yağ

- Yarım paket kabartma tozu

- 1 p vanilya

Yapılışı;

- Derin bir kaba yumurtalar ve şeker eklenir ve güzel bir kıvam elde edene kadar çırpılır. Dilerseniz mikser yardımı ile de çırpma işlemini yapabilirsiniz.

- Çırpılan karışıma sıvı yağ, yarım su bardağı süt ve kakao eklendikten sonra çırpma işlemine devam edilir.

- Elde edilen karışımdan yarım su bardağı ve kalan süt bir kenarda bekletilir.

- Ardından karışımın içerisine kabartma tozu, vanilya ve un eklenerek, yaklaşık 2 dakika kadar çırpılır.

- Fırın 180 derecelik bir ısıya getirilir.

- Fırın tepsisi sıvı yağ ile yağlanır ve karışım tepkiye dökülür.

- Kekin pişmesi yaklaşık 20 dakika sürmektedir.

- Kek piştikten sonra kenara ayrılan karışım ve yarım bardak süt karıştırılır.

- Kıvam alan karışım pişen kekin üzerine kek soğumadan eklenir.

- Kekte kuru yer kalmamasına dikkat edilir.

- Kek tüm sosu çektikten sonra dilerseniz hindistan cevizi ile görselliğini yükseltebilirsiniz.

- Afiyet olsun.

EN KOLAY VE PRATİK ISLAK KEK TARiFLERİ NELERDİR?

Malzemeler;

- 1 sb toz şeker

- 2 yumurta

- Yarım sb sıvı yağ

- Yarım paket kabartma tozu

- 1 sb un

- 1 sb süt veya yoğurt

- 1 p vanilya

Yapılışı;

-Derin bir kabın içerisine şeker ve yumurtalar eklenerek mikser yardımıyla çırpılır.

- Elde edilen karışıma sıvı yağ ve süt eklenerek çırpmaya devam edilir.

- Ardından un ve kabartma tozu eklenir ve hamurun akışkan bir hal alması için yeniden çırpılır.

- Fırın 170 dereceye getirilir.

- Fırın tepsisini altı sıvı yağ ile yağlandıktan sonra kek karışımı tepsiye dökülür.

- Tepsi fırına yerleştirildikten sonra 45- 50 dakika kekin pişmesi beklenir.

- Kek piştikten sonra fırından alınır ve dinlendirmeye bırakılır.

- Dinlenen kek servis edilmeye hazırıdır.

- Afiyet olsun.

Püf Noktası: Kekin daha iyi pişmesi için ilk yarım saat fırının açılmamasına dikkat edilir.