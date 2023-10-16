Kaju ağacı, kaju fıstığı olarak bilinen meyvesiyle tanınan ve tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç türüdür. Kaju ağacı, aynı zamanda güzel görüntüsü ve gölge sağlama özelliği ile de bilinir. Peki, Kaju ağacı nerede yetişir? Kaju Türkiye'de yetişir mi? Kaju kaç yılda meyve verir? İşte detaylar...

Kaju ağacı, egzotik tadı ve sağlığa faydalı meyveleriyle ünlü bir ağaçtır. Kaju ağacı yetiştirmek, sabır gerektiren bir süreçtir, ancak tatlı ve faydalı meyveler elde etmek için çaba harcamaya değerdir. Kaju ağacının yetiştiği bölgeleri, meyve verme süresini ve kaju bitkisinin nasıl yetiştirildiği araştırılmaktadır. Peki, Kaju ağacı nerede yetişir? Kaju Türkiye'de yetişir mi? Kaju kaç yılda meyve verir? Detaylar haberimizde...

KAJU AĞACI NEREDE YETİŞİR?

Kaju ağacı, tropikal ve yarı tropikal iklimlerde yetişir. Özellikle şu bölgelerde yaygın olarak bulunur:

Brezilya: Brezilya, dünya kaju üretiminin önemli bir merkezidir. Kaju ağaçları Brezilya'nın kuzey bölgelerinde sıklıkla yetişir.

Hint Yarımadası: Hindistan, kaju ağaçlarının yaygın olarak bulunduğu bir başka bölgedir. Özellikle Kerala eyaleti kaju üretiminde öne çıkar.

Güneydoğu Asya: Tayland, Vietnam, Endonezya ve Filipinler gibi Güneydoğu Asya ülkeleri de kaju yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerdir.

Afrika: Nijerya, Fildişi Sahili ve Tanzanya gibi Afrika ülkeleri kaju ağaçlarının yetiştiği bölgelerdir.

KAJU KAÇ YILDA MEYVE VERİR?

Kaju ağacı, dikildikten sonra genellikle 2 ila 3 yıl içinde meyve vermeye başlar. Ancak tam verimliliğe ulaşması daha uzun sürebilir; bu genellikle 7 ila 8 yıl alabilir. Kaju ağacı, iyi bakım ve uygun koşullar altında yıllık olarak büyük miktarda meyve verebilir.

KAJU BİTKİSİ NASIL YETİŞTİRİLİR?

Kaju ağacı yetiştirmek için bazı temel adımlar şunlar olabilir:

Toprak Seçimi: Kaju ağacı için iyi drene edilmiş, tuzdan arındırılmış ve verimli topraklar gereklidir.

Dikim: Kaju ağaçları genellikle tohumlar veya aşılarla çoğaltılır. Dikim sırasında uygun aralıklar bırakılmalıdır.

Bakım: Kaju ağacı bakımı, düzenli sulama, gübreleme ve hastalıkların kontrolünü içerir.

Hasat: Kaju meyveleri, olgunlaştığında dikkatlice toplanmalıdır. Kabuğu ve içi arasındaki zehirli öz, özel bir işlemden geçirildikten sonra yenilebilir hale gelir.