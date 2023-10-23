KAİSDER ve TÜKD Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Kadın İşveren Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. TÜKD Genel Başkanı Meral Gürel, ziyarette Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı.

Kadın İşveren Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

TÜKD ve KAİSDER üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. TÜKD Genel Başkanı Meral Gürel, ziyarette Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gürel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Bizlere bıraktığınız en büyük emanetiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle sizlere minnetlerimizi sunmak için buradayız. Laik cumhuriyete ve sizin devrimlerinize daima bağlı kalacak, gururla göğsümüz kabarırken yüzyılın öncesinde bu yüzyılın nasıl geçtiğini farkında ve bilincindeyiz. Kadınlar olarak büyük mücadeleler verdiğimiz yüzyıl bizler için çok kolay geçmedi. Ancak sizin kurduğunuz cumhuriyetin ilgi ve değerleri bizi hep korudu."

Törene Girişimci İş Kadınları Federasyonu ile Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği üyeleri de katıldı. - ANKARA