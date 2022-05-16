Kahveye zam mı geldi? Kahve zammı ne kadar? Kahve kaç TL? - Haberler

Kahveye zam mı geldi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2021 yılının Aralık ayında başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları nedeniyle kahve fiyatlarına zam gelmişti. Bugün yeniden kahveye zam haberleri araştırılmaya başlandı. Kahveye zam mı geldi? Kahve zammı ne kadar?

KAHVEYE ZAM MI GELDİ?

Ekim 2021'de 70 TL'den satılan kahve, Aralık 2021'de gelen zamla birlikte yüzde 100'lük artış sonrasında 140 TL'den satılmaya başlanmıştı. Bugün ise kahveye bir zammın daha geldiği sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kahveye %20 oranında zam geldiği belirtiliyor.

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