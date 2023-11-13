Kahve Dünyası, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Kahve Dünyası hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kahve Dünyası hangi ülkenin? Kahve Dünyası hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Kahve Dünyası markası nereye ait?

Kahve Dünyası hangi ülkenin? Kahve Dünyası hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Kahve Dünyası markası nereye ait?

Kahve Dünyası hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Kahve Dünyası, sadece bir kahve dükkanı değil, aynı zamanda lezzetin ve kültürün buluşma noktasıdır. Peki, Kahve Dünyası hangi ülkenin? Kahve Dünyası hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Kahve Dünyası markası nereye ait?

KAHVE DÜNYASI HANGİ ÜLKENİN?

Kahve Dünyası'nın kökeni, Türk kahvesinin eşsiz lezzetini dünya ile buluşturmak amacıyla atılmış bir adımdır. İlk olarak 2004 yılında İstanbul'da açılan bir dükkanla başlayan bu lezzet yolculuğu, bugün dünyanın birçok noktasında devam etmektedir. Kahve Dünyası; geleneksel Türk kahvesi, espresso bazlı gurme kahve çeşitleri, aromalı filtre kahveler, soğuk kahveler, paketli kahve ürünleri ve yöresel kahveler gibi 50'den fazla kahve çeşidini müşterilerine sunuyor.