Kahta Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Kahta Belediyesi hangi parti?

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KAHTA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Kahta Belediyesi'nin başkanlık görevini İbrahim Yusuf TURANLI yapmaktadır.

KAHTA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM YUSUF TURANLI KİMDİR?

Adıyaman ili Kahta ilçesi 1966 doğumlu, Mehmet Ali ve Mesude'den olma.

İlk, Orta ve Lise eğitimini Kahta'da tamamladı.

Genç yaşta merhum babasının yanında siyasete başladı. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi oldu. 2006 yılında Ak Parti Kahta İlçe Başkanlığına seçildi. 2006-2008 yılları arası Ak Parti Kahta ilçe Başkanlığını yaptı.

2009 yılı Mahalli İdareler seçiminde Ak Parti Kahta Belediye Başkanı adayı oldu ve yapılan seçimde Kahta Belediye Başkanı olarak seçildi. 2009-2014 yılları arası Ak Parti Kahta Belediye Başkanlığı görevini icra etti.

2014 yılı mahalli idareler seçiminde Büyük Birlik Partisinden Kahta Belediye Başkanı adayı oldu. Seçimde büyük bir başarı kazanmasına rağmen seçilemedi.

2019 yılı mahalli idareler seçiminde yeniden bu kez Saadet Partisinden Kahta Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı. Yapılan seçimde büyük bir başarı sağlayarak oyların %50'den fazlasını alarak yeniden Kahta Belediye Başkanı seçildi.

İbrahim Yusuf TURANLI halen Saadet Partisinin Kahta Belediye Başkanı olarak görevini ifa etmektedir.

İbrahim Yusuf Turanlı, evli ve altı çocuk babasıdır.