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Kahta 02 Spor Besni 02 CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Kahta 02 Spor Besni 02 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç bitti

Kahta 02 Spor Besni 02 CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Kahta 02 Spor Besni 02 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç bitti
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BAL Ligi'nde haftanın en önemli maçlarından Kahta 02 Spor Besni 02 maçı öncesi Kahta 02 Spor Besni 02 maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Kahta 02 Spor Besni 02 maçına saatler kaldı. Peki, Kahta 02 Spor Besni 02 maçı hangi kanalda? Kahta 02 Spor Besni 02 maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kahta 02 Spor Besni 02 CANLI İZLE!

Kahta 02 Spor Besni 02 maçı hangi kanalda? Kahta 02 Spor Besni 02 maçı öncesi Kahta 02 Spor Besni 02 maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. BAL Ligi'nin önemli mücadelelerinden Kahta 02 Spor Besni 02maçı detayları araştırılıyor. Peki, Kahta 02 Spor Besni 02 maçını hangi kanal veriyor? İşte Kahta 02 Spor Besni 02 maçı yayın bilgisi haberimizde! Kahta 02 Spor Besni 02 CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

KAHTA 02 SPOR BESNİ 02 MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahta 02 Spor Besni 02 arasındaki BAL Ligi maçı yayıncısı bulunmuyor.

KAHTA 02 SPOR BESNİ 02MAÇI SAAT KAÇTA?

Kahta 02 Spor Besni 02Maçı, 6 Ekim Pazar günü oynanacak.

Kahta 02 Spor Besni 02Maçı, saat 13:00'te başlayacak.

KAHTA 02 SPOR BESNİ 02 MAÇI KAÇ KAÇ?

Kahta 02 Spor Besni 02maçı henüz başlamadı.

KAHTA 02 SPOR BESNİ 02 MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kahta 02 Spor Besni 02 maçı, ev sahibi takımın sahasında oynanacak.

BÖLGESEL AMATÖR LİG NEDİR?

Bölgesel Amatör Lig (kısaca BAL), Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol ligi konumundadır. İlk olarak 1990-1994 yıllarında Deplasmanlı Amatör Lig adıyla oynanan bu lig, 2010 yılında yeniden kurulmuştur.

2024-2025 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e toplam 12 takım yükselecektir.

Müsabakalar sonunda; Gruplarını birinci olarak tamamlayan 10 takım, grup ikincileri ve üçüncüleri arasında oynanacak olan play-off müsabakalarından 1 takım, İstanbul takımlarının bulunduğu 10. grupta 4 takım arasında oynanacak olan grup içi play-off müsabakaları sonunda birinci olacak 1 takım, olmak üzere toplam 12 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanır.

9 grupta son iki sırayı alan takımlar ile, İstanbul ili takımlarının bulunduğu 10. grupta son dört sırayı alan takımlar, BAL' dan bulunduğu ilin en üst yerel ligine düşer.

BAL baraj müsabakaları BAL takımı ile yerel lig takımı arasında oynanır. Baraj müsabakalarına katılan BAL takımları BAL statüsüne, yerel lig takımları ise 2024-2025 sezonunda yayınlanan Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığında yer alan yaş uygunluklarına uymakla mükelleftir. BAL Baraj müsabakaları tek maç eleme usulü ile oynanır. BAL baraj müsabakaları zorunlu durumlar hariç müsabakalarının tamamlanması sonrası 15gün içinde oynatılır.

BAL müsabakalarında yaşı büyük futbolcu uygulaması kaldırılmıştır. Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında 2009 ve daha küçük doğumlu futbolcular oynayamazlar.

2024-2025 sezonunda BAL'da yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.

BAL 2024 - 2025 sezonu, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren ve illere verilen kontenjan kapsamında 2023-2024 Sezonunda BAL'da yer alarak TFF 3. Lig'e çıkamayan veya yerel amatör lige düşmeyen 76 takım, yerel liglerde dereceye girerek veya baraj maçında galip gelerek BAL'a yükselen 60 takım, 2023 -2024 sezonunda TFF 3.Lig'den düşen 9 takım ve deprem nedeni ile hakları dondurulan 8 takım olmak üzere toplam 153 takımdan oluşur.

BAL 2024-2025 sezonu 14 takımlı 2 grup, 15 takımlı 4 grup, 16 takımlı 3 grup ve 17 takımlı 1 grup olmak üzere toplam 10 grup'da 153 takımın katılımı ile oynanır. Aynı illerin takımları aynı grupta yer alırlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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