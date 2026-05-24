Kahramanmaraş’ta ticari araç kanala uçtu: 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Çoğulhan yolu üzerinde kontrolden çıkan ticari araç yol kenarındaki kanala savruldu. Kazada araçta sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç kanala uçtu. Kazada araç içinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Çoğulhan yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılması için ekipler bölgede çalışma başlattı.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kanala savrulan ticari araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu araç içerisinde bulunan 4 kişi bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, araçta hasar meydana geldiği öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ticari aracın kanala uçmasıyla sonuçlanan kazanın ardından ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri özellikle yol şartlarına dikkat etmeleri ve hız kurallarına uymaları konusunda uyardı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

