Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta sıkışan 4 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca Mahallesi’nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Özer idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan yaralıların sıkıştığı belirlenirken, ekipler bölgede hızlı şekilde kurtarma çalışması başlattı.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, takla atan otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucunda araçta bulunan 4 kişi bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.  Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli yoğunluk yaşanırken, ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Tek taraflı kazanın ardından araçta büyük çaplı hasar meydana geldi. Otomobilin bulunduğu yerden kaldırılması için ekipler çalışma yürüttü. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri özellikle dikkatli seyretmeleri ve yol şartlarına uygun hızla ilerlemeleri konusunda uyardı.

Haber: Muhammet Özer

