Kahramanmaraş YKS yapılacak mı? Bir süredir gündemde yer alıyor ve araştırılıyordu. ÖSYM, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller için yeni bir karar aldı. Buna göre Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınav yapmama kararı değişti. Peki, Kahramanmaraş YKS yapılacak mı? Kahramanmaraş'ta YKS olacak mı, olmayacak mı? ÖSYM'den yeni karar!

Hatay'da YKS yapılacak mı? YKS deprem bölgelerinde yapılacak mı?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS ile ilgili alınan yeni kararı duyurdu. Kahramanmaraş YKS yapılacak mı? Sorusu gündemde yer alıyordu. Buna göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı; 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a dair açıklamalarda bulundu. Peki, Kahramanmaraş YKS yapılacak mı? Kahramanmaraş'ta YKS olacak mı, olmayacak mı? ÖSYM'den yeni karar!

KAHRAMANMARAŞ YKS YAPILACAK MI?

Açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS'nin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. ÖSYM, deprem bölgesinde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak.

YAPILMAMASI YÖNÜNDE KARAR ALINMIŞTI

8 Mart tarihinde yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde YKS yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecekler." denilmişti.