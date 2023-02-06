Kahramanmaraş valisi kimdir? Ömer Faruk Coşkun hayatı ve biyografisi!

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10 Haziran 2020 tarihli cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kahramanmaraş Valisi olarak atanan Ömer Faruk Coşkun'un hayatı merak edildi. Peki, Kahramanmaraş valisi kimdir? Ömer Faruk Coşkun kimdir, kaç yaşında? Ömer Faruk Coşkun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖMER FARUK COŞKUN KİMDİR?

Ömer Faruk Coşkun (1970, İstanbul), Türk bürokrat. 10 Haziran 2020 tarihli cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kahramanmaraş Valisi olarak atandı.

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Coşkun; ilköğrenimini İstanbul'da, ortaöğrenimini Bursa'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl mülki idare amirliği mesleğine giriş yaptı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Kariyeri

1996-2007 yılları arasında sırasıyla, Kocaeli Kaymakam Adaylığı, Akpınar (Kırşehir), Mazgirt (Tunceli), Adilcevaz (Bitlis) ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 2007 yılında mülkiye müfettişliğine, 2009 yılında da mülkiye başmüfettişliğine atandı. Mülkiye başmüfettişliği görevini sürdürmekte iken 13 Haziran 2017 tarihli ve 2017/10458 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığının 09 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan kararnamesi ile Kahramanmaraş Valisi olarak atandı.

Özel hayatı

Coşkun, evli ve 2 çocuk babasıdır.