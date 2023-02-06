Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş valisi kimdir? Ömer Faruk Coşkun hayatı ve biyografisi!

Gündem Haberleri

Kahramanmaraş valisi kimdir? Ömer Faruk Coşkun hayatı ve biyografisi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun'un hayatı merak edildi. Peki, Kahramanmaraş valisi kimdir? Ömer Faruk Coşkun kimdir, kaç yaşında? Ömer Faruk Coşkun hayatı ve biyografisi nedir?

Son Dakika! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 7.7 olarak güncellendiSon Dakika! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 7.7 olarak güncellendi
Deprem sırasında dev yarıkların oluştuğu otoyol seyir halindeki araçları yuttuDeprem sırasında dev yarıkların oluştuğu otoyol seyir halindeki araçları yuttu
Malatya'dan kahreden haber: Enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiMalatya'dan kahreden haber: Enkaz altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

10 Haziran 2020 tarihli cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kahramanmaraş Valisi olarak atanan Ömer Faruk Coşkun'un hayatı merak edildi. Peki, Kahramanmaraş valisi kimdir? Ömer Faruk Coşkun kimdir, kaç yaşında? Ömer Faruk Coşkun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖMER FARUK COŞKUN KİMDİR?

Ömer Faruk Coşkun (1970, İstanbul), Türk bürokrat. 10 Haziran 2020 tarihli cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kahramanmaraş Valisi olarak atandı.

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Coşkun; ilköğrenimini İstanbul'da, ortaöğrenimini Bursa'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl mülki idare amirliği mesleğine giriş yaptı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Kariyeri

1996-2007 yılları arasında sırasıyla, Kocaeli Kaymakam Adaylığı, Akpınar (Kırşehir), Mazgirt (Tunceli), Adilcevaz (Bitlis) ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 2007 yılında mülkiye müfettişliğine, 2009 yılında da mülkiye başmüfettişliğine atandı. Mülkiye başmüfettişliği görevini sürdürmekte iken 13 Haziran 2017 tarihli ve 2017/10458 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığının 09 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan kararnamesi ile Kahramanmaraş Valisi olarak atandı.

Özel hayatı

Coşkun, evli ve 2 çocuk babasıdır.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Deprem Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title