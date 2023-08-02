Kahramanmaraş, Uluslararası EXPO 2023'e ev sahipliği yapacak

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde 29 ülkenin katılımıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Uluslararası EXPO 2023'ün T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygun görülerek, programa alındı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 'Var ki bi hayalimiz' diyerek Kahramanmaraş'ı küresel bir marka şehir haline getirme hedefiyle Uluslararası EXPO 2023'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen devasa kentlerin veya büyükşehir belediyelerinin arasından sıyrılarak EXPO'yu 2023 yılı için Kahramanmaraş'a kazandıran Başkan Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, Sergi Alanı'ndaki çalışmalarda son aşamaya geldi.

6 Şubat'taki 'Asrın Felaketi' sebebiyle hedeflenen tarihte açılmayan EXPO 2023, kentin geçtiği zor süreçte, içerisinde bulunan muhteşem projeler ve gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelen ziyaretçilerle kent halkına umut olacak.Kentin sosyal hayatını canlandırırken, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılmasının yanı sıra ekonomik katkılarıyla Kahramanmaraş'a değer katacak EXPO 2023'ün açılışına sayılı günler kala sevindirici bir gelişme yaşandı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı'nın imzasıyla yayınlanan Yetki Belgesi ile Uluslararası EXPO 2023'ün T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uygun görüldü.

Bu çerçevede Onikişubat Belediyesi ev sahipliğindeki Uluslararası EXPO 2023, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına alınırken, açılış ve sonrasında düzenlenecek etkinlikler Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek.

Projelerle sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturuldu

EXPO 2023 Sergi Alanı'nda, 35'e yakın uluslararası katılımcı ülke bahçesi, Kahramanmaraş il ve ilçe bahçeleri, Türkiye'deki büyükşehirlere ve ilçe belediyelerine ait bahçeler, bakanlıklara ve diğer kurumlara ait kurumsal bahçeler, üniversite bahçeleri, sponsor bahçeleri ve dünya çapında düzenlenen yarışma ile seçilmiş 'Akıllı Şehirler ve En İyi Uygulamalar Sergisi' ve bunlara ilave olarak dünyanın ikisi bir arada ilk Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi, Avrupa'nın en büyük Kristal Lagünü, AIPH Yeşil Yaşam Deneyimleme ve İnovasyon Merkezi, Doğa Okulu ve Çocuk Dünyası, bitki heykelleri, hobi evleri, yerel zanaatların sergileneceği Arasta Çarşısı, Kültür ve Sanat Sokağı, Amfi Tiyatro, Nikah Salonu ve Türkiye'nin en yeşil camisi yer alıyor.

3 ay sürecek EXPO döneminde, kentin ve EXPO 2023 Sergi Alanı'nın yüz binlerce yerli ve yabancı misafir tarafından ziyaret edilmesi beklenirken, 40'a yakın ülke temsilcisi ile Ülke Milli Günü ve Türkiye İl Günleri kutlamaları gerçekleştirilecek.

Ülke Milli Günlerinde, ilgili ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan veya Diplomatik Misyon Şefleri ile alan ziyareti ve buna eşlik eden kültürel faaliyetler ve karşılıklı ticari heyetlerin görüşmeleri gerçekleşecek. Katılımcı ülke ve iller arasında çeşitli kültürel, ticari ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklere paralel olarak üniversitelerin katılımı ile bilimsel toplantılar, ticaret odalarının katılımı ile karşılıklı iş geliştirme toplantıları düzenlenecek.

Aynı zamanda 3 ay sürecek bir kültürel etkinlik programı, Kahramanmaraş'ın ve tüm ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş, Cumhuriyet tarihi boyunca bu bölgede gerçekleştirilecek en önemli uluslararası etkinlik olma özelliği taşıyor. - KAHRAMANMARAŞ