Kahramanmaraş toplanma alanları nerede olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş toplanma alanları nerede, nasıl gidilir araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş toplanma alanları nerede?

Meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde toplanma alanları nerede olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş toplanma alanları nerede, nasıl gidilir araştırılıyor. Kahramanmaraş toplanma alanları nerede? Kahramanmaraş toplanma alanları nerede? Detaylar haberimizdedir…

KAHRAMANMARAŞ TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

Bölgede artçılar yaşanırken saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Ankara'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 7.5 olarak duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ TOPLANMA ALANLARI

Onikişubat ilçesinde Necip Fazıl Mahallesi, Ağcalı Mahallesi ve Akif İnan Mahallesi'nde bulunuyor. Acil toplanma alanlarının adresi ise şöyle;

Onikişubat ilçesi Necip Fazıl mahallesi 50043. Sokak Sıttı Mükrime Hatun Parkı

Onikişubat ilçesi Ağcalı mahallesi 96001. Sokak Aliya İzzetbegoviç Parkı

Onikişubat ilçesi Akif İnan mahallesi 5007. Sokak İsmail Kurtul Okulu ve çevresi