Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından TOKİ tarafından deprem bölgelerinde inşaatların başlayacağı duyurulmuştu. Yapılan duyuru ile birlikte Kahramanmaraş TOKİ inşaatı başladı mı? Sorusu gündeme geldi. Peki, Kahramanmaraş TOKİ inşaatı başladı mı? Kahramanmaraş TOKİ inşaatı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

17 bin 902 konutun temellerinin atılacağı Kahramanmaraş'ta TOKİ inşaatı başladı mı? Merak eden birçok vatandaş tarafından Kahramanmaraş TOKİ inşaatı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sorularına yanıt aranıyor. İnşaatların yapımının başlayıp, başlamadığını merak edenler konuya ilişkin araştırmalar gerçekleştirmekte. Peki, Kahramanmaraş TOKİ inşaatı başladı mı? Kahramanmaraş TOKİ inşaatı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

KAHRAMANMARAŞ TOKİ İNŞAATI BAŞLADI MI?

TOKİ resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile birlikte merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Kahramanmaraş TOKİ inşaatına dair yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın teşrifleriyle 11 ilimizde ilk etapta 17 bin 902 konutumuzun temellerini atıyoruz.