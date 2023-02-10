Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede, kaç kilometre? Kahramanmaraş'taki fay kırığı görüntüleri!
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası fay kırığı oluştu. Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede ve Kahramanmaraş'taki fay kırığı görüntüleri merak ediliyor. Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede? Kahramanmaraş'taki fay kırığı görüntüleri!
Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattındaki kırık gündeme geliyor. Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede ve Kahramanmaraş'taki fay kırığı görüntüleri araştırılıyor. Kahramanmaraş'taki fay kırığı kaç kilometre olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede, kaç kilometre? Kahramanmaraş'taki fay kırığı görüntüleri! Detaylar haberimizdedir…
Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti.
Öte yandan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuştu. Tatar, "Doğu Anadolu fay zonunun değişik fay kolları üzerinde şu anda yer kabuğu yaklaşık 400 kilometrelik bir hat boyunca, kabaca yaklaşık 8-10 kilometrelik bir derinlik boyunca özellikle 3-4 metre bir deformasyona uğradığını görüyoruz." dedi.