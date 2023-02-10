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Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede, kaç kilometre? Kahramanmaraş'taki fay kırığı görüntüleri!

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası fay kırığı oluştu. Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede ve Kahramanmaraş'taki fay kırığı görüntüleri merak ediliyor. Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede? Kahramanmaraş'taki fay kırığı görüntüleri!

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Türkiye, 6 Şubat'ta şiddetli depremlerle sarsıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Bölgede ekipler bir an olsun umutlarını yitirmeden göçük altındaki depremzedelere ulaşmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzunlukta olan kırık ise depremin boyutunu gözler önüne serdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey kırığını Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında tespit ettiklerini bildirdi.

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Öte yandan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuştu. Tatar, "Doğu Anadolu fay zonunun değişik fay kolları üzerinde şu anda yer kabuğu yaklaşık 400 kilometrelik bir hat boyunca, kabaca yaklaşık 8-10 kilometrelik bir derinlik boyunca özellikle 3-4 metre bir deformasyona uğradığını görüyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede, kaç kilometre? Kahramanmaraş'taki fay kırığı görüntüleri!

Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede, kaç kilometre? Kahramanmaraş'taki fay kırığı görüntüleri!

Kahramanmaraş'taki fay kırığı nerede, kaç kilometre? Kahramanmaraş'taki fay kırığı görüntüleri!

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