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Kahramanmaraş'taki 2 deprem Niğde'de de hissedildi

Genel Haberleri

Kahramanmaraş'taki 2 deprem Niğde'de de hissedildi Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla meydana gelen iki deprem Niğde'de hissedildi.

Kahramanmaraş'taki 2 deprem Niğde'de de hissedildi

NİĞDE - Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla meydana gelen iki deprem Niğde'de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli saat 20.16'da 5.0 ve 20.22'de ise 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. İki deprem Niğde'de de hissedilirken, avizelerin sallandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kahramanmaraş Niğde Genel Haberler

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