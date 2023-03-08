Bu nedenle Kahramanmaraş'ta YKS yapılacak mı, yapılmayacak mı? Sorusu meydana gelen depremler nedeniyle merak edilmekteydi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili etkileyerek çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Peki, Kahramanmaraş'ta YKS yapılacak mı, yapılmayacak mı? Kahramanmaraş'ta YKS sınavı olacak mı?

Depremlerden büyük ölçüde etkilenen şehirler arasında Kahramanmaraş'ta bulunuyor. Bu nedenle Kahramanmaraş'ta YKS yapılacak mı, yapılmayacak mı? Sorusu arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. Meydana gelen depremlerin ardından YKS sınavına dair güncel bilgi araştırması devam ediyor. Peki, Kahramanmaraş'ta YKS yapılacak mı, yapılmayacak mı? Kahramanmaraş'ta YKS sınavı olacak mı?

KAHRAMANMARAŞ'TA YKS YAPILACAK MI, YAPILMAYACAK MI?

Depremlerden büyük ölçüde etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

DEPREMZEDELER SINAV ÜCRETİ ÖDEYECEK Mİ?

ÖSYM'den yapılacak açıklamada, "2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak." denildi.