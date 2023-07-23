Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak evlere sıçradı. Vatandaşlar yangını kayıt altına alırken, ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor. Gelişme sonrası Kahramanmaraş'ta yangın mı var? Kahramanmaraş yangın söndü mü araştırıldı.

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangını evlere sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını çevrede bulunan vatandaşlar kayıt altına aldı. Kahramanmaraş'ta yangın mı var? Kahramanmaraş yangın söndü mü?

KAHRAMANMARAŞ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangın Onikişubat ilçesi kılavuzu mevki kazma bağları bölgesindeki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan evlere de sıçradı. O anları kayıt altına alan vatandaşlar, büyük korku yaşadı. Yangını cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaşın videoda "Gitti, evler gitti" dediği duyuluyor.