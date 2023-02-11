Göksun ilçesindeki Kuşkayası Dağı'ndan dumanlar yükselmeye başlaması ile beraber Kahramanmaraş'ta volkan var mı sorusu akıllara geldi ve merak edilmeye başlandı. Haberler.com'a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Kahramanmaraş'ta volkan var mı? Kahramanmaraş'ta dağdan neden duman çıkıyor?

Kahramanmaraş'ta volkan var mı? Sorusu, Bölgede büyük paniğe neden olan görüntülerle ilgili Haberler.com'a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür tarafından yanıtlandı. Sosyal medyada yayılan bir videoda vatandaşlar, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık köyündeki Kuşkayası Dağı'nda depremden sonra dumanlar çıkmaya başladığını ardından da siyah sıvıya benzer bir maddenin aktığını söyledi. Peki, Kahramanmaraş'ta volkan var mı? Kahramanmaraş'ta dağdan neden duman çıkıyor?

KAHRAMANMARAŞ'TA VOLKAN VAR MI?

Büyük yankı uyandıran görüntüyle ilgili Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'ye açıklamalarda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, endişeye mahal verecek bir durumun olmadığını ifade etti. Yaşanan durumun heyelan olduğunu belirten Görür, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Volkan olmasına imkan yok. Hem orada volkan olmaz hem de volkan o şekilde oluşmaz. O bölge peş peşe iki büyük deprem yaşadı. Olsa olsa heyelan olur. Duman dedikleri de heyelan sırasında yükselen toz bulutu. Bölge halkının tedirgin olmasına gerek yok. Herhangi bir tehlike arz ettiğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"DEĞİŞİK ŞEYLER OLUYOR BURADA"

Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Köyü'nde yer alan Kuş Kayası Dağı'nda depremin ardından yangın çıktığı iddia edilmişti. Dağdan alevler yükselirken, görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş bölge halkının korktuğunu belirtip şunları söylemişti: "Kahramanmaraş, Göksun. Bu Büyükkızılcık Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada."