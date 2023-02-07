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Kahramanmaraş'ta umutlu bekleyiş devam ediyor

Genel Haberleri

- Kahramanmaraş'ta umutlu bekleyiş devam ediyor Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde birçok bina yıkılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

- Kahramanmaraş'ta umutlu bekleyiş devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde birçok bina yıkılırken, kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde şehir merkezinde birçok bina yıkılırken, İHA dronu tarafından çekilen görüntülerde şehir adeta enkaz yığınına dönmüş durumda. Kurtarma ekipleri ve gönüllüler enkaz altındaki vatandaşlara sağ olarak ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. Öte yandan bazı mahallelerdeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yıkılan binaların altında kalan yakılarına ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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