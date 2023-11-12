Kahramanmaraş'ta Trafik Kazasında Otomobil İkiye Bölündü, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin ağaca çarpması sonucu araç ikiye bölündü ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mislina Sarı (22) idaresindeki 46 AGG 562 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, aracın motoru fırlayarak otobüs durağına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mislina Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ