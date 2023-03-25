Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Sorularını yanıtladı. Peki, Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu, yine deprem mi oldu? Son dakika deprem!

Daha öncesinde meydana gelen büyük depremler ve onları takip etmekte olan artçı depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Sorusu gündeme geldi. AFAD tarafından yapılan açıklama ile birlikte Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu, yine deprem mi oldu? Son dakika deprem!

KAHRAMANMARAŞ'TA TEKRAR DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bu sabah 4.5 büyüklüğünde yeniden sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA DEPREMLER