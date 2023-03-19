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Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu, yine deprem mi oldu? Son dakika deprem!

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Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu, yine deprem mi oldu? Son dakika deprem!

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Sorularını yanıtladı. Peki, Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu, yine deprem mi oldu? Son dakika deprem!

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Daha öncesinde meydana gelen büyük depremler ve onları takip etmekte olan artçı depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Sorusu gündeme geldi. AFAD tarafından yapılan açıklama ile birlikte Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Kahramanmaraş'ta tekrar deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu, yine deprem mi oldu? Son dakika deprem!

KAHRAMANMARAŞ'TA TEKRAR DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı nokta, 2 dakika sonra bir de 4.1 şiddeti ile sallandı. Deprem kentte korku yaratırken 2 dakika sonra bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre saat 15.56'ta Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Kahramanmaraş'ta gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ SON DAKİKA DEPREMLER

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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