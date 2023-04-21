Kahramanmaraş'ta şehit olan evlatlarının mezarı başında bayramı karşıladılar

Kahramanmaraş'ta şehit olan Oğuzhan Adalıoğlu'nun yakınları soluğu şehitlikte aldı

ESKİŞEHİR - Kahramanmaraş'ta kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ailesi de soluğu şehitlikte aldı.

Ramazan Bayramı'nda şehit aileleri soluklarını yine evlatlarının kabirleri başında aldı. Eskişehir Hava Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve yakınları mezar taşlarını yıkayıp mezarlara çiçek bıraktı. Geçen ay Kahramanmaraş'ta şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun yakınları da mezar başında dua eden ailelerden birisi oldu. Esas görev yeri Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı olan ve emekliliği gelmesine rağmen depremden sonra gönüllü olarak Kahramanmaraş'ta göreve giden Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, kalkış esnasında yönlendirdiği helikopterin pervanesinin başına çarpması sonucu şehitlik mertebesine yükselmişti. O günden beri her fırsatta evlatlarının mezarının başından ayrılamayan ailesi, oğullarından ayrı ilk bayramı buruk bir şekilde karşıladı.

"Kahramanmaraş'a yardım etmek için koşa koşa gitti"

Kahramanmaraş'ta kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun babası Bekir Adalıoğlu, oğlunun emekli olmasına rağmen Kahramanmaraş'a yardım için gittiğini söyledi. Acılarının dinmediğini belirten Bekir Adalıoğlu, "Acımız kalbimizden gitmiyor. Çok kahramandı benim oğlum, çok dürüsttü. Kötü şeylerini biz üzülürüz diye haber vermezlerdi. Kurşunlar başının üstünden geçiyor, parkasına saplanıyormuş, bize hiç söylemiyorlardı. Oğlum dağlara, tepelere askerler götürdü. Yavrum emekli olunca Kahramanmaraş'a yardım etmek için koşa koşa gitti. Kahramanmaraş'ta oğlumu sevmişler, ismini okula vermişler. Öğrenciler onlar hakkında konuşup, oğlum gibi kahraman olmak istiyorlarmış. Biraz içimiz ferahlasa da acımız dinmiyor. Bayramımız çok buruk geçecek. Bayram olsa da işte böyle geçiyor" dedi.