Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar kamera ile saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi Havaalanı konteyner kent mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilde aniden yangın çıktı. Yangını fark eden konteyner kent sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. O anları konteyner kentte yaşayan bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. - KAHRAMANMARAŞ