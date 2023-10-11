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Kahramanmaraş'ta Otomobil Vadiye Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil vadiye yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçtaki bir kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.