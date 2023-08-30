Kahramanmaraş'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Türkoğlu- Kahramanmaraş kara yolunda Y.T. yönetimindeki 46 AFL 730 plakalı otomobil Çakallı Hasanağa Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki H.B ve E.Ç. yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Otomobil