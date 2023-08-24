Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde takla atarak kağıt gibi ezilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Göksun Devlet Hastanesi civarında gece saatlerinde meydana geldi. İçinde 4 gencin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobildeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli uzman çavuş Umut Sarıkaya, Altay Aloğlu ve Halil Ekici, hayatını kaybetti. B.S. adlı genç de ağır yaralandı. Kaza ihbarı sonrasında olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 3 gencin cansız bedenleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli tıp Kurumu'na gönderildi. Feci kazadan ağır yaralı olarak kurtulan B.S. ise, Göksun Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ