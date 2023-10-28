Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, araç refüjdeki ağaca çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.C. yönetimindeki 46 AEV 612 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Adana kara yolunun 5'nci kilometresinde refüjde bulunan ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ile beraberindeki M.C. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil