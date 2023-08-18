Kahramanmaraş'ta Otomobil Çarpışması: 1 Bebek ve 4 Kişi Yaralandı

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi D825 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 23 DL 350 plakalı otomobil, F.F.'nin kullandığı 34 KD 5267 plakalı otomobille çarpıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri K.Ç. ve araçtaki E.E.Ç., P.Ö. ve 9 aylık D.Ç. ile diğer aracın sürücüsü F.F. yaralanırken, kaza anı KGYS kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle otomobillerin savrulduğu ve kaza sonrası çevredeki vatandaşların yaralıları araçlardan çıkartmaya çalıştığı görüldü. Yaralılardan bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ