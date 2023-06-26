Kahramanmaraş'ta Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş-Göksun karayolu'nda meydana gelen kazada otomobil bariyere çarparak ikiye bölündü ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücüsü M.D. ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolu'nun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Göksun'a giden M.D. yönetimindeki 46 AFM 806 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyere çarptı. Kazada otomobil ikiye bölünerek hurdaya dönerken, sürücü M.D. ağır yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan M.D. ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan M.D., sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.