Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş'taki depremin sonuçları neler oldu?

Kahramanmaraş'ta dün gece yarısı saat 04.17 de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge genelinde peş peşe artıcı depremler meydana geldi. AFAD ve belediye vatandaşları evlerine girmemeli konusunda uyarılanda bulundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucunda okulların tatil edilip edilmediği vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merek ediliyor. Peki, Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş'ta neden okullar yok? İşte konu hakkından tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde sabah saat 4.17 sıralarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem birçok farklı ilde hissedilerek büyük hasalar meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki depremin sonuçları ne oldu? Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Dün gece yarısı saat 04.17 sıralarında 7.4 şiddetinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda bölgede birden çok artıcı deprem meydana geldi. AFAD' tan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çok sayıda hasarı bina olduğu bölge genelinde arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi. Kahramanmaraş valiliği İlde eğitim öğretime ara verildiğinin açıklamasında bulundu. Buna göre 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ DEPREMİN SONUÇLARI NE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de de hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. AFAD, 10 ilde yıkıma neden olan depremde 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 440 kişi yaralandığını aktardı.

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz. "ifadelerine konuşmasında yer verdi.