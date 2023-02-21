Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilden 71 ile nakillerini yaptıran öğrenci sayısının 74 bin 884'e yükseldiğini kaydetti. Peki, Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak? Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açıklanacak?

Bakan Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, 71 ilde eğitim öğretimin bugün itibarıyla başladığını belirtti. Peki, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açıklanacak? Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş'ta OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer şöyle yaptığı açıklamada, "10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. İlk kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve ilçelerinde eğitime 1 Mart'ta başlıyoruz. 2'nci kategoride Gaziantep ve Osmaniye'de eğitime verilen arayı 13 Mart'a uzatıyoruz. 3'ünci kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde arayı 27 Mart'a kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla 10 ilimizi güvenlik odaklı normalleşme sürecini bugün aldığımız kararlar başlatmış bulunuyoruz." İfadelerine yer verdi.