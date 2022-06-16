Kahramanmaraş'ta ne oldu? (VİDEO) Dün gece sığınmacı kampında neler oldu? VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Kahramanmaraş Suriyeli olayları gündeme geldi. Kahramanmaraş'ta Suriyeli mültecilerin kaldığı geçici barınma merkezinde kavga çıktı. Kamp alanında kaos yaşanırken polis duruma TOMA'larla müdahale etti. Vatandaşlar Kahramanmaraş'ta ne oldu? Dün gece sığınmacı kampında neler oldu? merak ediyordu. İşte Kahramanmaraş Suriyeli olayları ve detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'TA NE OLDU?

Kahramanmaraş Valiliği Geçici Barınma Merkezinde bir grup Suriyeli arasında huzursuzluk çıktı. Olaylara ilişkin görüntüler sosyal medyada endişe yaratırken konuya ilişkin Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bir grup Suriyelinin arasında bugün saat 21:00 sıralarında tartışma sonrası huzursuzluk çıkmış, akabinde kolluk birimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmış ve sükunet sağlanmıştır. Önemli bir olumsuzluk bulunmamaktadır." denildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

O anlardan gelen görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, yaşananlara tepki gösterip durumun akıbetine ilişkin bir açıklama yapılmasını talep etti.

"SÜKUNET SAĞLANMIŞTIR"

Olayla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Valiliği ise durumun kontrol altında olduğunu açıkladı. Yayınlanan duyuruda, "Haziran ayı itibariyle Suriyelilerin yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak Geçici Barınma Merkezlerinde alınması uygulanmasına başlanmıştır. Bu minvalde Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezine alınan bir grup Suriyelinin arasında bugün saat 21:00 sıralarında tartışma sonrası huzursuzluk çıkmış, akabinde kolluk birimlerimiz gerekli müdahaleyi yapmış ve sükunet sağlanmıştır. Önemli bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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