Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve Göksun'daki şiddeti konusunda bilgi arayışı sürüyor. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Kahramanmaraş deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre gündeme gelen son deprem araştırılıyor. Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş deprem mi oldu? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? Göksun deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken; AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.