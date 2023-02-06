Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem çevre illerden de hissedildi. Peki, Kahramanmaraş'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Kahramanmaraş'ta son durum ne? Kahramanmaraş'ta ölü ve yaralı var mı?

7.4'lük deprem 10 kentimizde yıkıma neden oldu! İşte il il son durum

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem 30 saniye sürdü. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem saat 04.17'de gerçekleşti. Ekipler arama kurtarma çalışmaları başlattı. Peki, Kahramanmaraş'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Kahramanmaraş'ta son durum ne? Kahramanmaraş'ta ölü ve yaralı var mı? İşte detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuz halinde. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz."

ŞANLIURFA VALİSİ: 17 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı." açıklamasında bulundu.

OSMANİYE VALİSİ: 34 BİNA YIKILDI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ilk açıklamasında; kentte 65 binanın yıkıldığını, ilk belirlemelere göre 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

DİYARBAKIR'DA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Depremde 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.

ADANA'DA SON DURUM

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da bir bina çöktü. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yaptığı açıklamada "Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın." dedi.

Deprem nedeniyle Suriye'de 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 200'den fazla ise yaralının olduğu öğrenildi.