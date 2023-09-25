Kahramanmaraş'ta Gönüllü Kadınlar İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Ediyor

Kahramanmaraş'ta 'Mavi Kadınlar' adını veren gönüllü kadınlar, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediyor. Mahalle mahalle gezerek tespit ettikleri ailelerin eksikliklerini gideren kadınlar, temel ihtiyaç kolileri, hijyen kitleri ve giysiler gibi malzemeleri ailelere ulaştırıyor.

Kahramanmaraş'ta gönüllü şekilde mahalle mahalle gezen kadınlar, ihtiyaç sahibi olarak tespit ettikleri ailelerin eksikliklerini gideriyor.

Kahramanmaraş'ta kendilerine 'Mavi Kadınlar' adını veren gönüllü kadınlar, kapı kapı gezerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor. Mahalle mahalle tesit ettikleri evlere giden kadınlar, evin tüm fertlerinin ihtiyaçlarını gideriyor.

Şimdiye kadar 30'dan fazla ailenin ihtiyaçlarını gideren kadınlar, bağışçılardan temin ettikleri temel ihtiyaç kolileri, hijyen kiti, çeşitli giysiler, kırtasiye setleri ve birçok malzemeyi ailelere ulaştırdı.

Organizasyonun koordinatörlüğünü yapan Müjgan Paçacı, "Mavi Kadınlar, aslında 10 yıllık bir kulüptür. Biz şu anda depremzede bir şehiriz ve insanlarımızın şu anda daha çok ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Biz de en büyük kadın dayanışmasını başlattık. İşin en güzel tarafı, olanlar olmayanlarla paylaştı. Biz de bunlara öncülük etmeye çalıştık" dedi.

Yarım ulaşan ailelerden Rukiye Alıcı ise, "Çocuklarımın kırtasiye ihtiyaçlarını giderdiler. Kıyafet geldi, bez geldi, mama geldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gönderenden ve getirenden Allah razı olsun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ