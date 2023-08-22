Kahramanmaraş'ta Girişimci Kadın Sumak Ekşisi İle İş Yeri Açtı

Kahramanmaraş'ta bir girişimci kadın, 2017 yılında birinci olduğu 'Gelenekten Geleceğe Sumak Ekşisi' projesiyle açtığı iş yerinde yaptığı satışlarla şehir ve aile ekonomisine katkı sağlıyor. Sumak ekşisi, Kahramanmaraş ve yöresinde kendiliğinden yetişen bir ürün olarak biliniyor ve yemeklere lezzet katıyor.

Kahramanmaraşlı girişimci kadın tescilli sumak ekşisi üretiyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 2017 yılında hazırladığı "Gelenekten Geleceğe Sumak Ekşisi" projesiyle birinci olan girişimci kadın, proje desteğiyle açtığı iş yerinde yaptığı satışlarla hem şehir hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş ve yöresindeki arazilerde kendiliğinden yetişen ürün olarak bilinen ve kurutulup öğütüldükten sonra hem baharat, hem de akıt olarak kullanılan Sumak ekşisi sofraları süslemeye devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesinde yaşayan Sultan Kaçamaz ise ekşi akıtını üretimini 6 yıldır sürdürüyor.

"Genç Kadınlar Güçleniyor" projesine katılıp, orada aldığı proje desteği ile kendi işletmesini açtığını dile getiren Kaçamaz, "Sumak ekşisi projemle Türkiye birincisi oldum. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiden ödülümü aldım ve işletmemi açtım. Aile ekonomisine katkıda bulunmak istedim" dedi.

'Fidanını kendisi yetiştirdi'

Ekşi akıtının yemeklere lezzet kattığını ifade eden Kaçamaz, "Önce sumak ekşisi fidanını aldım. Beş dönüm arazide fidanları yetiştirdim. Artık verim almaya başladım. Kahramanmaraş'ın doğal geleneksel, gelenekten geleceğe ninelerimizden beridir yetiştirdiğimiz sumak ekşisi yapıyorum. Sumak ekşisi Kahramanmaraş'ın olmazsa olmazlarındandır. Dolmalarımız da, ekşili turşumuz da, salatalarda, ekşili köfte, lahmacunda ve her türlü yemekte limon yerine sumak ekşisi yetiyor. Faydaları da saymakla bitmiyor. Yaprağından sakızına. Sumak ekşisinin sakızı şifa kaynağı. Göz hastaları gözlerine merhem gibi sürüyor. Ayrıca baharatı kurutuyoruz suyunu almadan doğal haliyle makinada çekip kül haline getirip onu da salatalarda referanslarda kullanıyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş ürünü olarak 2018 yılında coğrafi işaretli tescillenen ürün mutfaklarda özel bir kullanıma sahip.