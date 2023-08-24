Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'a 112 bin kalıcı konut ve köy evi yapılacağını açıkladı. Şu ana kadar ihalesi yapılan konut sayısı 40 bin 546 olarak belirtildi.

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin konutları yükseliyor

Başkan Güngör; " Kahramanmaraş'a 112 bin kalıcı konut ve köy evi yapılacak"

" Kahramanmaraş'ta 40 bin 546 konutun inşaatı devam ediyor"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Şehrimizde toplam 112 bin 414 konut inşa edilecek. Şu ana kadar ihalesi yapılıp başlayan konut sayımız 40 bin 546. Bu sayı her geçen gün artıyor. Yeni Kahramanmaraş'ı inşa ediyoruz. Kahramanmaraş'ımız kısa süre içerisinde sadece ülkemizin değil dünyanın gözde şehirlerinden birisi olacak" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesi Akyar'da mevkiinde yapımı devam eden TOKİ Konutlarında incelemelerde bulunarak son duruma ilişkin bilgiler aldı.

İncelemeler sonrası şehir genelinde devam eden ve planlanan faaliyetlere ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, "6 Şubat depremlerin ardından şehrimizde her alanda çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Çadırdan konteynere hızlı bir geçiş süreci yaşadık. Kalıcı konutlarımız ve iş yerlerimiz hızla yükseliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedef çerçevesinde hak sahiplerinin 1 yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşturulması için tüm kurumlarımız yoğun gayret gösteriyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren tüm imkan ve kabiliyetiyle yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'Yeni Kahramanmaraş'ı inşa ediyoruz'

Kahramanmaraş'a toplam 112 bin 414 kalıcı konut ve köy evi inşa edileceğini vurgulayan Başkan Güngör, "Hak sahipliğine konu olan konut sayısı 82 bin 104, köy evi sayısı ise 30 bin 310. Şehrimizde toplam 112 bin 414 konut inşa edilecek. Şu ana kadar ihalesi yapılıp başlayan konut sayımız ise 40 bin 546. Bu sayı her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kalıcı konutların alt ve üstyapı imalatlarında TOKİ'miz ile iş birliği içerisinde çalışıyor, kolaylaştırıcı rol oynuyoruz. Biz yeni Kahramanmaraş'ı inşa ediyoruz. Bunun için de el birliğiyle çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Kahramanmaraş'ımız kısa süre içerisinde sadece ülkemizin değil dünyanın gözde şehirlerinden birisi olacak" cümlelerini kaydetti.

'Yerinde dönüşüme yoğun ilgi'

Yerinde dönüşüm projesine olan ilgiden de bahseden Güngör, "Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizi esas aldığımızda Akyar, Karacasu ve Önsen bölgesinde toplamda 15 bin kalıcı konut yapılıyor. Yıkılan ve hak sahipliğine konu olan yapıların büyük bir kısmı yine yerinde yapılacak. Bakanlığımız da bu konuda ciddi bir çalışma yapıyor. Yerinde dönüşüm projesi hayata geçirildi. Kahramanmaraş'ımızda 30 binin üzerinde hemşerimiz yerinde dönüşümden faydalanmak için müracaat etti. Vatandaşlarımızın yerinde dönüşüme göstermiş olduğu ilgi bizleri de memnun etti" diye konuştu.

'Kentsel tasarım projesinin temeli atıldı'

Kentsel tasarım projesinin etaplar halinde hayata geçirildiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde şehrimizde mikro bölgeleme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şehir merkezimizde jeolojik etütleri tamamlanan Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Hükümet Bulvarı'nın bir kısmında kentsel tasarım projemizin ilk etabının temellerini attık. Mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan alanlarda etaplar halinde kentsel tasarım projemizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Şehir hafızamızı yaşatmak için Valilik binamız yine Trabzon Caddesi'ndeki mevcut yerine inşa edilecek. Proje çalışmaları başladı. İnşallah ihalesi de kısa süre içerisinde gerçekleştirilerek yeni Valilik binasının inşasına başlanacak" ifadelerini kullandı.