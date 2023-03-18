6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Merak edilmekte ve internet üzerinde güncel olarak araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta depremler devam ediyor mu?

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. 50 bine yakın canımız hayatını kaybederken şehirler ise harabeye döndü. Felaketin ardından yeni depremler ve artçı sarsıntılar ise bölgede sık sık yaşanıyor. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta depremler devam ediyor mu?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Bu kez AFAD verilerine göre sabah 08.14'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Depremlerin yaraları hala sarılamamışken Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi dün ve önceki gün de sallanmıştı. Önceki gün sabaha karşı ilçede önce 3.5 şiddetinde ardından da saat 04.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem olmuştu.