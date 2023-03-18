Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta depremler devam ediyor mu?

Gündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta depremler devam ediyor mu?

6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Merak edilmekte ve internet üzerinde güncel olarak araştırılmakta. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta depremler devam ediyor mu?

Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildiSon Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
9 yaşındaki Yekta, kompozisyon ödülünü depremzede kardeşlerine hediye etti9 yaşındaki Yekta, kompozisyon ödülünü depremzede kardeşlerine hediye etti

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. 50 bine yakın canımız hayatını kaybederken şehirler ise harabeye döndü. Felaketin ardından yeni depremler ve artçı sarsıntılar ise bölgede sık sık yaşanıyor. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta depremler devam ediyor mu?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Bu kez AFAD verilerine göre sabah 08.14'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta artçı deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta depremler devam ediyor mu?

Depremlerin yaraları hala sarılamamışken Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi dün ve önceki gün de sallanmıştı. Önceki gün sabaha karşı ilçede önce 3.5 şiddetinde ardından da saat 04.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title