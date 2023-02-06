Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından bu sefer Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğünde bağımsız bir deprem daha meydana geldi. Depremin sarsıntıları çevre illerden hissedildi. Bunun ardından vatandaşlar sosyal medya ve arama motorları üzerinden sıklıkla Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem ne zaman oldu? Kahramanmaraş'ta ölü sayısı kaç oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Bunun ardından vatandaşlar sosyal medya ve arama motorları üzerinden sıklıkla Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem ne zaman oldu? Kahramanmaraş'ta ölü sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Saat 04.17 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçılar yaşanırken saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Ankara'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 7.5 olarak duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ'TA ÖLÜ SAYISI NE KADAR OLDU?

Afad tarafından yapılan son açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1014'e yükseldiği belirtildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Şu ana kadar 105 artçı deprem söz konusu. 2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alındı. Hem havadan hem karadan deprem bölgesine sevkiyat var. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 1014 oldu." ifadesini konuşmasında kullandı.