Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş depreminin büyüklüğü ne kadar?

6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremlerle büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta bir sarsıntı daha meydana geldi. Konuya dair AFAD dan açıklama geldi. Deprem bölgede korku ve endişeye neden oldu. Depremin ardından vatandaşlar Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş depremleri ne kadar sürdü? Kahramanmaraş depreminin büyüklüğü ne kadar? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldular. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkezli, 11 kentte yıkıcı hasara neden olan depremlerin ardından Türkiye Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasıyla bir depremde Kahramanmaraş'ta yaşandı. Depremler bölgede büyük korku ve endişeye neden oldu. Peki, Kahramanmaraş'tan hangi fay hattı geçiyor? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş depremleri ne kadar sürdü? Doğu Anadolu fay hattı hangi ileri kapsıyor? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'TAN HANGİ FAY HATTI GECİYOR?

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem Doğu Anadolu fay hattına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Doğu Anadolu fay hattı, Türkiye'nin doğusunda yer alan büyük kırık olarak kabul edilmektedir. Bu fay hattı, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca devam etmektedir.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLERİ KAPSIYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ NE KADAR SÜRDÜ?

AFAD tarafından yapılan açıklama sonrasında, Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk deprem ve Elbistan ilçesindeki ikinci depremin etki süresi belli oldu. AFAD'ın açıklamasında, "7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65, ikinci depremin etkili olduğu süre 45 saniye olarak açıklandı.