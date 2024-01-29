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Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ocak Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu?

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Kahramanmaraş'ta 29 Ocak tarihinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ta son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Kahramanmaraş'ta deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ocak Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu?

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu ve Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Kahramanmaraş'ta meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ocak Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Deprem verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ocak Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu?

KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem saat 12:31'de gerçekleşti. Deprem 3.6 şiddetinde meydana geldi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kahramanmaraş Deprem Gündem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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