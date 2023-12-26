Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Aralık Kahramanmaraş'ta nerede deprem oldu?

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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD Deprem verilerine göre, Kahramanmaraş'ta 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem saat 04:43'de gerçekleşti. Deprem 3.5 şiddetinde meydana geldi.