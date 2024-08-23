Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

Deprem bölgesinden tedirgin eden bir haber daha geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde öğlen saatlerinde deprem oldu. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Maraş'taki depremin şiddeti hakkında bilgi arayışındalar. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.59'da meydana gelen depremin derinliği 7,05 kilometre olarak ölçüldü.