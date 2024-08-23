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Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 14.59'da gerçekleşti ve derinliği 7,05 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem bölgesinden tedirgin eden bir haber daha geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde öğlen saatlerinde deprem oldu. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Maraş'taki depremin şiddeti hakkında bilgi arayışındalar. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu?

DEPREM NEREDE OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.59'da meydana gelen depremin derinliği 7,05 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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