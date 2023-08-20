AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Sorusu, zaman zaman hissedilen sarsıntıların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi üzerinden gerçekleştirilen son depremleri öğrenebilmekteyiz. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"BİRKAÇ GÜNDE BİR OLACAK"

Göksun merkezli deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "6 Şubat depremi sonrası Çardak fayı kırılmıştı. Bu bölge rahatladı. Daha sonra Göksun merkezli depremler meydana gelmişti. Arkasından çok büyük Deprem meydana gelecektir demek doğru değil. Buna benzer depremler birkaç günde bir olacak. 6 Şubat depreminin artçıları çok uzun süre devam edecek, 1 yıl da olabilir 2 yılda olabilir. Öncü deprem olacağını söyleyeceğimiz bir kanıt yok. Büyük depremi söyleme şansımız yok" ifadelerine yer verdi.